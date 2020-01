Pallavolo – L’ Autorev deve tornare a vincere

La Spezia – Spezia Volley Autorev al completo, salvo sorprese in extremis, sabato 18//1 al Palamariotti per la 12.a giornata del campionato femminile nazionale di Serie B2 / Girone C: arriva la Delta Gorgonzola-Mi che separa al momento l’ Autorev dalla zona-retrocessione (le lombarde sono un punto dietro)…partita dunque da vincere, sia nel contesto della lotta per la salvezza, sia perché come trainer Marco Damiani sottolinea occorre sbloccarsi. <E’ troppo tempo – afferma il tecnico bianconero – che non vinciamo>.

Si gioca alle ore 18 e arbitrano Benedetta Fibbi e Federico Panaia. Ecco infine le altre partite in programma nel turno; Busa Foodlab Gossolengo Pc – Real Brescia, Ceramsperetta Cusano Milanino – Rubierese Volley Rubiera, Civiemme Campagnola Re – Tomolpack Marudo Lo, Enercom Crema – Volley Gussago Bs, Linea Saldatura Bedizzole Bs – Nure Piacenza e Stadium Mirandola Mo – Arbor Interclaus Re.