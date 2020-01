Pallavolo – Un “big match” aspetta il Lunezia Volley

Sarzana – Il Lunezia Volley sabato 18/11 parte alle 17 circa da Via della Cisa in quanto attesa, alle ore 21, al Palasport Besio 1 di Albisola Superiore dall’ Iglina Albisola: per la 12.a giornata del campionato di Serie C Ligure femminile.

Si tratta di seconda (il Lunezia) contro quarta e giustamente il co-allenatore biancoblu Riccardo Giannini la definisce sfida altamente impegnativa e molto importante; delle avversarie lui teme in particolare il reparto di schiacciatori. Arbitrano Raffaella Nati e Giovanni Olivieri.

Tra le biancoblu, salvo sorprese all’ultimo momento, forse indisponibile la sola ala di rincalzo Nicole Spadone.

Queste infine le altre partite ivi in programma nel turno…Admo Lavagna – Normac Genova, Celle Varazze – Nuova Lega Pallavolo San Remo, Grafiche Amadeo S. Remo – Subaru Olympia Voltri, Vgp Sestri Ponente – Avis Casarza Ligure, Volare Arenzano – Cffs Cogoleto e Volley Albenga – Tigullio Project.