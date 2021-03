Pallavolo – Sconfigge la capolista la Zephyr dalle 5 vite

Santo Stefano – Dopo l’imperioso 3-0 inferto sempre al Palaconti al Cus la Zephyr Trading Valdimagra torna quella del 5.o set, ma finché si vince può anche andare, tanto più contro la capolista. Già, perché è vero che nel Girone A2 della Serie B nazionale di pallavolo ci sono parecchie partite da recuperare, intanto però in testa c’è l’Admo (che non a caso nel turno d’andata a Lavagna aveva battuto i santostefanesi di netto).

A Santo Stefano, padroni di casa con Mirko Podestà al palleggio e Gori opposto, al centro Comparoni e Nannini; di banda Facchini e Calcagnini con Vignali libero.

Tra i lavagnesi Materno alzatore e Assalino in diagonale, Repetto e Panesi centrali, all’ala Simone Podestà e Rossi con Federico Garibaldi libero.

La Zephyr comincia conducendo costantemente di 2 punti, divario che peraltro va aumentando per un po’, se nonché un ritorno ospite la costringe a un finale sul filo di lana: a cui mette fine un “pallonetto” di capitan Nannini.

Controllata dagli ospiti, che prendono a inserire di tanto Alessandrini ad alzare e i “jolly” Mataloni e Brunengo, invece la seconda frazione. Le difficoltà spingono coach Marselli a giocare più volte la carta Orsini, 17nne che se la caverà ripetutamente, in costruzione e quella Conti di mano.

Reazione santostefanese nel terzo set che i rossoblù, dopo avvio molto equilibrato, si aggiudicano per 25-18. All’opposto la quarta frazione è letteralmente dominata dagli avversari e lo “score” parla infatti da solo.

Al tie-break gli “zephyriani” partono a spron battuto con parziale di 4-0, ma la risposta dell’Admo porta quest’ultimo persino a un vantaggio per 6-8, al cambio di campo. A quel punto mister Andrea punta su una maggior freschezza, che trova inserendo Vescovi in luogo di Facchini, ma sono soprattutto le bordate di Gori a trascinare i valligiani al 18-16 decisivo.

Nel frattempo, rinviate le altre due gare che erano in programma nel raggruppamento A2 in questa giornata, che era l’8.a.

Tabellino.

ZEPHYR TRADING – ADMO LAVAGNA 3 – 2

SET: 25-23 in 25 minuti / 19-25 in 22 / 25-18 in 23 / 14-25 in 20 / 18-16 in 18.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 2, Orsini 0, Gori 18, Nannini 10, Comparoni 10, Facchini 6, Calcagnini 11, Conti 3, Vescovi 1, Vignali libero; n.e. Argellati, Menini, Baldassarre. All. Marselli e Sisti.

ADMO LAVAGNA: Materno 3, Alessandrini 2, Assalino 18, Repetto 5, Panesi 5, Rossi 18, Podesta’ S. 24, Brunengo 1, Toma’ 1, Colombini 0, Mataloni 1, Garibaldi F. libero; n.e. Saperdi e Garibaldi L. All. Cremisio e Dalmaso.

ARBITRI: Trinchero e Vaschetto.