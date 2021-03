Galliera, stamane al via vaccinazioni anti Covid per pazienti oncologici

“Al Galliera oggi è partita la vaccinazione dei primi sei pazienti oncologici. Da domani i numeri saranno destinati ad aumentare, per dare la possibilità a tutti i circa 400 pazienti, attualmente in cura presso la struttura diretta da Andrea De Censi, di essere vaccinati in tempi brevi”.

Lo hanno riferito stamane i responsabili dell’ente ospedaliero Galliera di Genova.

“Dopo gli over 80 – ha spiegato De Censi – vengono i pazienti oncologici e i thalassemici in quanto soggetti fragili. Oggi cominciamo questa vaccinazione ai nostri pazienti che conosciamo bene e proprio per questo sappiamo anche gli eventuali fattori di rischio. Ritengo questa sia un’opportunità molto importante non solo per la tutela della loro salute, ma anche per la ricerca, perché misureremo la risposta degli anticorpi, vedremo se la concomitante chemioterapia influenza in qualche modo tale risposta”.

“L’emozione è tanta – ha spiegato il primo paziente a essere vaccinato nel reparto di Oncologia del Galliera – sono molto felice di sottopormi a questa vaccinazione perché è fondamentale sia per me, sia per chi mi circonda. Sono in cura qui al Galliera da gennaio e ritengo che i soggetti a rischio sono quelli che devono avere la maggiore attenzione. Qui nel reparto di oncologia hanno dimostrato una grande efficienza e professionalità nell’affrontare la mia malattia ed ora la fase della vaccinazione”.