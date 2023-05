Pallavolo – Rainbow matematicamente in Serie D

La Spezia – Rainbow aritmeticamente in Serie D con una giornata di anticipo dopo la vittoria in casa della vicecapoclassifica Zephyr Trading al Palaconti di Santo Stefano Magra.

In campo capolista con la Cuffini al palleggio e capitan Zonca opposto, Eleonora Guidi e la La Mattina al centro in alternanza con la Antiga, di banda la Ciappei e la Chernyshova con la Pilli libero.

Padrone di casa con la Vollonnino alzatore e la Pedrelli in diagonale, centrali la Innocenti Gabrielli e la Vanacore in avvicendamento con la Mazzocca, schiacciatori la Bocchetti e la Rossini; entrate pure più d’una volta la Pazzaglia in battuta e il “jolly” Bodini un po’ al centro e un po’ all’ala.

Primo set, pur condotto a lungo dalle ospiti, alle locali sul filo di lana. Rabbiosa reazione spezzina nella seconda frazione che si estende, sempre più sospinta dal crescendo della Zonca e della Ciappei, alla terza. Un’autentica battaglia il terzo set, in cui la Zephyr non ne vuol sapere d’arrendersi, sostenuta in particolare da capitan Bocchetti. Alla fine tuttavia le “rainbowiane”, che chiudono mercoledì 31/5, ospitando a Vezzano Ligure quel Sestri Levante unica squadra che sia riuscita a batterle…s’impongono.

Tabellino.

ZEPHYR TRADING – RAINBOW SPEZIA 1 – 3

SET: 26-24 in 31 minuti / 17-25 in 24 / 18-25 in 27 / 23-25 in 30.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Bocchetti 19, Vollonnino 6, Rossini 10, Vanacore 3, Pedrelli 11, Innocenti Gabrielli 4, Mazzocca 2, Pazzaglia 1, Bodini 0, liberi Guidi Emilia e Sposita; n.e. Cerrai e Zangani. All. Ferraro; vice Scattina.

RAINBOW LA SPEZIA: Cuffini 4, Zonca 21, Chernyshova 14, Ciappei 16, La Mattina 1, Antigua 1, Guidi Eleonora 12, liberi Pilli e Tartaglia; n.e. Pugliese, Dagnino, D’ Antonio, Tonarelli, Grispo. All. Morello; vice Carro.

ARBITRI: Barcellone e Cavicchi.

Nella foto, il capitano Cristiana Zonca a fine incontro, con la figlia