Pallanuoto – Il Lerici Sport si ferma a Monza

Lerici – Lerici Sport fuori dai playoff, a giocarsi la promozione in Serie A2 contro il Marina di Carrara, sarà quel Monza che in casa ha confermato la propria fama di squadra che esce alla distanza; come s’era già visto nel turno d’andata alla Spezia. Ai lericini resta la soddisfazione dei terzi playoff giocati in pochi anni…

Chiude con una sconfitta pure il Lerici femminile, battuto per 7-3 nella visita al Bogliasco, contro cui comunque ha debuttato Sofia Blasoni (annata 2009) e il portiere e capitano Laura Raffo ha parato un rigore. Queste le lericine per l’occasione: Raffo, Moretti, Blasoni, Pini, Strata, Di Guglielmo 2, Padula, Talocchi, Fioriti 1, Boracchia, Isopo, Quattrocchi, Fioravanti.

Ora pensiero ai festeggiamenti in programma per il prossimo 10 Giugno per il Centenario del club.

Tabellino.

MONZA NUOTO CLUB – LERICI SPORT 13 – 6

PARZIALI: 1-0 / 3-2 / 3-1/ 6-3.

NUOTO CLUB MONZA: Salis, Bommartini 1, Orsenigo, Borghin, Di Corato 2, Mazza 6, Mungo, Squintani, Bestetti 1, Celli D., Celli A. 2, Pinca, Vignati 1.

LERICI SPORT: Di Donna, Giusti, Iaci 3, Giacomo, Avvenente, Guenna 1, Virdis, Gatti 1, Gardella, Bonomo, Tamburini 1, Vangi, Sisti.

ARBITRI: Petrini e Puglisi.