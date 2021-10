Pallavolo – Promettente il debutto del Podenzana

Assai promettente l’inizio del Podenzana Tresana Volley, nel campionato di Serie C ligure, col punto che le rossoblù riescono a portarsi via da Genova obbligando la Normac al tie-break (e le valligiane erano passate in vantaggio accaparrandosi il primo set…).

Per la cronaca podenzano-tresanesi sul parquet con la Torrini al palleggio e la Briglia opposto, al centro la Giovanelli e la Allegretto, di banda la Protopapa e capitan Leonardi con la Carmassi libero; entrate successivamente la Deste in costruzione la Pinotti in diagonale.

Infine ecco gli altri risultati della Prima giornata: Admo Lavagna-Tigullio Project S. Margherita Ligure 3-0 e Serteco School Genova-Paladonbosco Ge 3-0.

Tabellino.

NORMAC GE – PODENZANA TRESANA 3 – 2

SET: 22-25 /25-19 / 25-16 / 22-25 / 15-6.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Torrini 1, Deste 2, Briglia 7, Pinotti 8, Giovanelli 5, Allegretto 8, Leonardi 10, Proropapa 8, libero Carmassi; n.e. Bartoli, Bertolini, Benvenuti, Rocca. All. Giannoni.

NORMAC GENOVA: Torri, Bertulessi, Ndmade, Crescentini, Pescarolo, Demelas, Friscione, Leugio, Polanco, libero Acleo. All. Trabucco.

ARBITRI: Venzano e Auditore.