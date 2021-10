Zuckerberg: il nuovo nome di Facebook sarà Meta

“C’è un’altra cosa di cui voglio parlare con voi oggi”, ha esordito Mark Zuckerberg annunciando il cambio di nome di Facebook, in “Meta”.

“Siamo all’inizio del prossimo capitolo di internet e del prossimo capitolo della nostra società”, ha poi detto Zuckerberg.

Il nuovo ticker (simbolo azionario – codice utilizzato per identificare in modo univoco le azioni di un determinata azienda quotata in borsa) riflette il cambio di nome della società in “Meta” per il ruolo centrale del “metaverso”, considerata dalla società la piattaforma internet del futuro.

Facebook dall’1 dicembre verrà scambiata a Wall Street con il nuovo ticker ‘MVRS.