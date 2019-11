Pallavolo – Il Podenzana Volley parla solo il 3-0

Spezia – Il Podenzana Volley colleziona un ulteriore 3-0 a proprio favore, vittima stavolta il Centro Volley Spezia al Palamariotti spezzino, mantenendosi così a un punto dalla capolista Agv Campomorone che però ha giocato rispetto alle rossoblù una partita in più.

Ospiti in campo con la Ruffini al palleggio e capitan Barbieri opposto, la Giovanelli e la Baldi al centro dove s’è vista anche la La Mattina, la “top scorer” Francesca Leonardi e la Boricean di banda ove sono apparse pure la Bartoli e la Gerali.

Le spezzine hanno risposto con la Graziani ad alzare e la Pinotti in diagonale, la Nardini e la Guidi, all’ala la Lollo e la Ciappei (libero la Del Popolo); è apparsa pure il “jolly” Antiga.

Questi poi gli altri risultati in questa che nel Girone B della Serie D ligure femminile di pallavolo era la 5.a giornata: Cus-Lunezia 1-3, Normac-Campomorone 1-3, Paladonbosco-Acli S. Sabina 3-0, Psm-Serteco 3-1, Tecnocasa-Hyposense 1-3.

Ne consegue classifica che recita…Agv Camporone punti 13, Podenzana 12, Hyposense Albaro 10, Serteco school Genova 9, Paladonbosco Genova e Lunezia Volley 6, Acli Santa Sabina Genova e Normac Albaro 5, Centro Volley La Spezia 4, Psm Rapallo e Tecnocasa Chiavari 3, Volley Lunezia 3, Cus Genova 0.

CENTRO VOLLEY SP – PODENZANA VOLLEY 0 – 3

SET: 15-25 in 23 minuti / 14-25 in 22 / 10-25 in 20.

CENTRO VOLLEY SPEZIA: Graziani 2, Pinotti 8, Antiga 0, Nardini 3, Guidi 0, Lollo 8, Ciappei 4, Del Popolo libero; n.e. Matteucci, Bertonati, Badi. All. Ciuffardi.

PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Ruffini 1, Barbieri 3, Giovanelli 11, Baldi 6, La Mattina 2, Leonardi F. 17, Bartoli 0, Boricean 5, Gerali 0, Leonardi J. libero; n.e. Allegretto, Brusoni, Taddei. All. Caselli.

ARBITRO: Monica Zampini.