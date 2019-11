La Spezia – Vittoria piuttosto disinvolta del Volley Laghezza Spezia in quel di Cesena. Secondo successo consecutivo dunque per i biancazzurri dopo quella sulla Promo Perugia, ormai lontano sembra il rovinoso avvio di campionato, a Forlì.

In sostanza tra gli sepezzini Martinelli in costruzione e Calosi in diagonale, centrali Nannini e De Rosa in alternanza con capitan Moscarella, schiacciatori (data l’assenza ancora dell’infortunato Cerquetti) Lanzoni e Facchini; Tagliatti un po’ “martello” e un po’ opposto e Ruiu ha fatto capolino in ricezione al posto di Facchini.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone D della Serie B nazionale maschile di pallavolo, era la 3.a giornata: Arno Pisa-Krifi 4 Torri Ferrara 3-1, Ermgroup San Giustino Perugia-Jobitalia Città di Castello Pg 3-0, Geetit Bologna-Sir Safety Monini Perugia 2-3, Promo Monte Perugia-Querzoli Forlì 1-3, Sama Portomaggiore Fe-Lupi Pontedera Pi 3-0 e Zephyr Trading Valdimagra-Titan Service S. Marino 3-0.

Ne consegue una classifica che recita…Arno punti 9, Sama ed Ermgroup 8, Querzoli, Krifi, Laghezza Spezia e Zephyr Valdimagra 6, Geetit 5, Safety e Lupi 3, Jobitalia 2, Promo 1, Energiafluida e Titan 0.

Tabellino dell’incontro.

ENERGIAFLUIDA CESENA – VOLLEY LAGHEZZA SP 1 – 3

SET: 21-25 / 19-25 / 25-22 / 23-25.

ENERGIAFLUIDA CESENA VOLLEY: Gherardi, Venturini, Perini, Grottoli, Nori, Aldini, Bellomo, Sirri, Mazzotti, Maretti, Muccioli, Baroni e Pieri liberi.

VOLLEY LAGHEZZA LA SPEZIA: Martinelli 3, Calosi 6, Nannini 7, De Rosa 5, Moscarella 3, Lanzoni 24, Facchini 11, Tagliatti 6, Ruiu 0, Briata libero; n.e. Figini e Fregoso.

ARBITRI: Erman e Pasquali.

Nella foto i giocatori del Laghezza la sera della presentazione ufficiale a Porto Lotti