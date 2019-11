Sarzana – Riscattata dall’ Under 19 dei Red Jackets Sarzana, con un 49-0 a danno dei Warriors Bologna, la sfortunata sconfitta all’esordio nel campionato di categoria nella sua edizione 2019: per 39-33 di fronte ai Guelfi, a Firenze, all’ “over time” (il tempo supplementare).

Stavolta, nel debutto interno alla Bradia, spietati i sarzanesi pur di fronte ai coetanei d’un nome storico dell’american football italiano quali sono appunto i “Guerrieri” bolognesi. Nota di merito particolare magari, per il running-back Elia Prattichizzo, autore di due gran bei touchdown.

Poco purtroppo il tempo per gioire per i giovanissimi “Reds” i quali, domenica prossima 10/11, sono attesi all’ “Arnaldo Foà” di Ciampino dai Ducks capitolini. Una dozzina le ore di viaggio, fra andata e ritorno, che attendono i rosso-argento pr l’occasione; ma al di là di ciò, c’è anzitutto da considerare che le “Papere” romane sono primi avendo battuto dapprima a domicilio gli stessi Warriors per 38-0 e poi a Roma i medesimi Guelfi fiorentini per, 43-6.

D’altronde, nel Girone C i Red Jackets sono secondi subito dietro loro, per cui siamo allo scontro al vertice…