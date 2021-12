Pallavolo – Prima vittoria esterna per il Podenzana

Podenzana – Seconda vittoria di fila, prima fuori di casa in questo campionato, per il Podenzana Tresana che (dopo quello interno per 3-0 sul Paladonbosco Genova) fa il “bis” a Casarza Ligure con un altro secco 3-0 sull’ Avis Casarza.

Per la cronaca podenzano-tresanesi con la Torrini ad alzare e la Briglia in diagonale, in mezzo la Giovanelli e la Bartoli con Jessica Leonardi libero, di banda la Protopapa e capitan Francesca Leonardi. Le rossoblù fortificano in tal modo la propria posizione di centroclassifica nel Girone B della Serie C ligure femminile e si preparano a ricevere la vicecapolista Serteco School Ge domenica prossima 12/12, ore 20.45, a Barbarasco.

Di seguito il “tabellino” della gara…

AVIS CASARZA – PODENZANA TRESANA 0 – 3

SET: 13-25 / 16-25 / 23-25.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Torrini 7, Briglia 8, Giovanelli 6, Bartoli 5, Leonardi F. 11, Protopapa 7, libero Leonardi J.; n.e. Deste, Bertolini, Rocca. All. Cozzani.

AVIS CASARZA LIGURE: Ceragiolo, Carrara, Bonet, Marino, Silvano, Ghiggeri, Chiappari, Cirelli, Servente, Turla, Stagnaro. All. Valle.

ARBITRI: Pantani e Piazza.

Questi poi gli altri risultati in quella che era la 6.a giornata: Normac Genova-Admo Lavagna 1-3 e Serteco School Ge-Tigullio Project S. Margherita 3-1 e a riposo il Paladonbosco.

Infine ecco l’odierna classifica; Admo Lavagna punti 18; Tigullio; Serteco School 12; Tigullio Project Santa Margherita Ligure 9; Podenzana Tresana 7; Normac 5; Paladonbosco 3; Avis Casarza L. 0.

Nella foto il capitano Francesca Leonardi