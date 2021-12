Pallavolo – Il Lunezia nella tana della vicecapolista

Sarzana – Il Lunezia Volley fa visita domenica 12/12, ore 18, alla vicecapolista Ambra Cavallini al Palazzetto dello Sport di Pontedera per la 9.a giornata del campionato di Serie B2 nazionale (Girone I) di pallavolo femminile; arbitrano Marco Bertonelli e Marta Gamalero.

Trasferta all’apparenza dunque proibitiva, peraltro di nuovo in panchina il “martello” Martina Gorgoglione, si spera sia l’ultima volta. Per il resto ranghi al completo a meno di sorprese in extremis: rientrato infatti l’allarme scattato quando il palleggiatore Alessia Brizzi, verso la fine del match precedente perso in casa al tie-break contro la Timenet Empoli, è uscita un po’ malconcia rimpiazzata dalla giovanissima Giulia Evangelisti.

La squadra parte in pullman nel primo pomeriggio.

Questi poi gli altri incontri in programma nel turno…Azzurra San Casciano-Baia Marinaio Cecina, Nottolini Lucca-Flora Buggiano, Ricami Fenice-Pallavolo Scandicci, Timente Empoli-Corbinelli Montespertoli e Matec Group Spezia-Ariete Prato.