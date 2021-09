Pallavolo – Podenzana Tresana fra amichevoli e tornei

Chiuso il primo ciclo di amichevoli precampionato lungo il quale non sono mancati i progressi, avversaria un’Oasis Viareggio militante nella più quotata Serie C toscana, il Podenzana Tresana affronta adesso il primo torneo della nuova stagione pallavolistica che peraltro organizza e ospita a Barbarasco (nella palestra delle scuole, in Piazza Falcone e Borsellino, ove di solito s’allena) col supporto del Comune tresanese…non a caso il quadrangolare si chiama “Tresana”, è in programma domenica 26/9, si parte alle 9.30 con Podenzana Tresana-Valdimagra continuando con Pescia-Futura Ceparana alle 11 e nel pomeriggio “finalina” per il 3.o e 4.o posto alle 16 con “finalissima” alle 18: alla fine premiazioni.

La giovane Prima squadra rossoblù prosegue intanto a lavorare meticolosamente in avvicinamento al prossimo campionato di Serie C ligure, il secondo per le podenzano-tresanesi, dopo la storica promozione di poco più d’un anno fa; l’obiettivo è, per lo meno, meno il mantenimento della categoria.