Pallavolo – Podenzana giovanile alla grande

Podenzana – Un buon terzo posto, quello del Podenzana Tresana Volley, nella fase finale a quattro del campionato territoriale ligure (in pratica del Levante della Liguria) della categoria Under 13 femminile. La “final four” s’è consumata al Palamariotti spezzino e ha visto la vittoria del titolo locale da parte della Scuola Pallavolo Spezia, che ha battuto nella “finalissima” la Pro Recco, mentre in terza posizione il Podenzana Tresana ha preceduto la Futura Ceparana.

Non solo, ma il giorno dopo sempre al “palazzetto”, due le podenzano-tresanesi nella selezione Under 14 del Levante che s’è aggiudicata il Trofeo dei Territori “Aequilibrium Cup”; superando per 3-1 la Rappresentativa del Comitato di Centro della Fipav ligure, cioè la federvolley regionale, nonché per 3-0 quella del Comitato di Ponente: si trattava del libero Giulia Giubilato e della banda Gaia Corallo.

Per la cronaca, nella sezione maschile Under 15, invece il successo è andato al Centro…col Levante secondo e il Ponente terzo.

Nella foto l’ Under 13 tresano-podenzanese