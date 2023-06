Pallavolo – Lunezia fondamentale per il Levante

Sarzana – Quattro “lunensi” 4, nella selezione Under 14 del Levante che s’è aggiudicata il Trofeo dei Territori “Aequilibriim Cup” al Palamariotti spezzino, superando per 3-1 la Rappresentativa del Comitato di Centro della Fipav ligure (cioè la federvolley regionale) nonché per 3-0 quella del Comitato di Ponente: si trattava del libero Emma Bernardini, del palleggiatore Cassandra Sistini e delle due attaccanti, Beatrice Aldovardi e Martina Forlucci,

Come non bastasse, altre quattro pallavoliste del Lunezia Volley sono state convocate subito dopo nella Rappresentativa ligure Under 16 che prenderà parte al Trofeo delle Regioni, sono…il centrale Camilla Malaspina, la banda Stella Caruso ed Emma Giangreco, quest’ultima sorella minore di quella Viola come noto in partenza per gli Stati Uniti; più la stessa Beatrice Aldovardi che a quanto pare colleziona convocazioni. Basta ?

Nella foto da sinistra Sistini, Aldovardi, Forlucci e Bernardini