Pallavolo – Parisi nuovo coach della Trading

La Spezia – Nuovo allenatore alla Trading Logistic Nuova Pallavolo San Giovanni Spezia. Salutato Simone Cruciani, ecco Luigi Parisi, sarà lui a guidare gli spezzini in Serie B nella nuova stagione sportiva.

Pugliese d’adozione ormai emiliana, classe ‘72, Parisi ha dapprima allenato e vinto con diverse formazioni giovanili dell’ Emilia…poi la svolta al Modena Volley dov’è stato dapprima “scout-man”, quindi “vice” del famoso Angelo Lorenzetti in Superlega, senza smettere di occuparsi pure del “vivaio”. Nel 2017 il passaggio al Porto di Ravenna, sempre in “Super”, qua è stato co-allenatore di Fabio Soli (vincendo la Challenge Cup) che dopo 5 anni ha seguito pure al Vero Monza: che con loro per 4 anni è sempre giunto fra le prime 8 squadre d’Italia. Successivamente l’esperienza in Grecia, isola di Syros, qui ha portato il Foinikas Ores al 3.o posto in Serie A1 ellenica; accaparrandosi altresì la Supercoppa nazionale e giungendo in finale in Coppa greca.

Necessità famigliari hanno più recentemente spronato Luigi al rientro in patria e così eccolo in biancazzurro. Ivi, sarà supportato da Marco Senesi allo “scouting”, dalla prof.ssa Anica Borio alla preparazione atletica e dall’immancabile Marco Tagliatti come primo assistente tecnico. Ancora da vedersi chi saranno il viceallenatore e il fisioterapista.

Nella foto mister Parisi, a sinistra, col presidente sprugolino Simone Cananzi