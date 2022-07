Mercato Genoa, Fagioli la nuova contropartita per Cambiaso

Mercato sempre molto attivo in casa Genoa con Spors impegnato in diverse trattative di mercato.

Il tema caldo è quello della cessione di Andrea Cambiaso alla Juventus: la trattativa tra le parti per il passaggio in bianconero dell’esterno è bloccata dai tentennamenti di Dragusin.

Ecco allora che il Genoa tenta di inserire nella trattativa Nicolò Fagioli, giovane centrocampista della Juve, di cui però Allegri al momento non sembra intenzionato a privarsi. La trattativa quindi è in stallo ma nessuna delle due squadre sembra voler annullare l’operazione. Per quanto riguarda il mercato in uscita, uno dei giocatori più cercati del Genoa è Gabriel Charpentier: l’ultimo club a farsi avanti è stato l’Aarhus, squadra che milita nella prima lega danese, che ha richiesto il prestito dell’attaccante francese. Il club rossoblù ha però respinto l’offerta perché vorrebbe cedere l’attaccante solo a titolo definitivo.