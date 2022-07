Padel – Successo del Trofeo Carbonitalia

La Spezia – Ad Alessandro Cervellati e Andrea Patracchini il 1.o Trofeo Carbonitalia di padel, con Evento Vetitia, organizzato (complimenti sotto questo aspetto a Donatella Demarco e Alice Caporilli) e ospitato a S. Venerio dal Circolo Tennis Spezia. Battuta in finale la coppia Fabbri-Piccioli per 6-3 e 6-3. In semifinale i vincitori s’erano imposti per 6-3 e 6-2 al tandem Cuneo-Quatteo; mentre gli altri finalisti avevano avuto la meglio su quello Tarabugi-Vagaggini.

Sul fronte femminile…il successo ha arriso a Silvia Trassinelli e Giulia Vagini, sconfitto nella “finalissima” il duo Alberti-Zanchetta, per 6-3 e 6-3. In semifinale la Vagini e la Trassinelli avevano battuto il duo Cravero-Leone, per 6-0 e 6-3, le altre finaliste quello Caporilli-Mangone.

Al termine premi consegnati da Fabio Gasparini, amministratore delegato di quella Carbonitalia che tanto ci tiene a farsi valere anche nel mondo dello sport dopo tanto nome acquisito a livello anche internazionale nel campo della sostenibilità, salute e sicurezza (mentre la Vetitia opera nel settore della birra): insieme alla figlia Alessia.

Nella foto, il presidente del Cts Alessandro Caporilli sulla destra e l’a.d. di Carbonitalia Fabio Gasparini sulla sinistra, vicino le rispettive figlie Alice e Alessia