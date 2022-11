Pallavolo, Lunezia corsaro a Sampierdarena

Sarzana – Pochi problemi a Sampierdarena per il Lunezia Volley, pur in svantaggio di un set e privo di banda della Maltana e di capitan Poletti, del resto il Paladonbosco Genova è ultimo in classifica…

Biancoblù con la Evangelisti al palleggio e la Lupi opposto, la Bencaster e la Quartieri al centro, la Giangreco e la Castagna di banda dove s’è vista pure la Benettini; la Bruno e la Mozzachiodi i liberi.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone B della Serie C ligure regionale femminile, era la 7.a giornata: Admo Lavagna-Normac Genova 3-2, Podenzana Tresana-Futura Ceparana 3-0, Serteco Wonder Ge-Tigullio Santa Margherita Ligure 3-0 (in classifica, dove al comando c’è la Normac Genova, Volley Lunezia a metà).

Tabellino.

PALADONBOSCO GE – LUNEZIA 1 – 3

SET: 25-22 / 23-25 / 23-25 / 21-25.

LUNEZIA VOLLEY: Evangelisti 3, Lupi 2, Bencaster 14, Quartieri 4, Giangreco 29, Castagna 13, Benettini 5, liberi Mozzachiodi e Bruno.

PALADONBOSCO GENOVA: Porcile, Belgrano, Ainis, Andreacci, Polo, Carisio, Corradi, Curto, Monaldi, Marco, liberi

ARBITRI: Giacoppo e Rovere.