Pallavolo – La Zephyr Trading Valdimagra viaggia in Umbria

S. Stefano Magra – La Zephyr Trading Valdimagra parte sabato 8/2 molto presto (nove e un quarto) dal Palaconti santostefanese, in quanto attesa al “Don Guerrino Rota” di Spoleto alle 17, dalla Sir Safety Monini che in classifica è 5 punti più avanti in quinta posizione: <Loro oltre che esperti sono adesso in gran forma – afferma coach Andrea Marselli alla vigilia a proposito degli avversari – come prova il fatto che recentissimamente hanno battuto più di una tra le prime>.

A proposito del girone di andata che s’è appena concluso, infatti pure nel Gruppo D della Serie B maschile nazionale si gioca per la 14.a giornata e prima di quello di ritorno, il tecnico è contento…ma ricorda che alla salvezza manca ancora almeno una dozzina di punti.

Rossoblù di recente assenti tutti recuperati anche se, causa la solita spalla, non si potrà pretendere più di tanto dall’opposto Vincent Sarpong al rientro. Coppia arbitrale femminile; Federica Antonelli e Valentina Angeloni.

Il giorno dopo, al Parco Tigullio alle 19, gioca a Lavagna contro la capolista Admo quella che è la seconda squadra “uomini” del Valdimagra Volley Group. Si tratta della Mulattieri Creations ora a metà classifica nel campionato di Serie C ligure maschile di pallavolo.