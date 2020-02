Denunce dei carabinieri forestali per rifiuti illeciti ed abusi edilizi a Rapallo e Camogli

I Carabinieri Forestali del Comando Stazione di Rapallo hanno denunciato all’autorità giudiziaria quattro persone, titolari di imprese e professionisti per la gestione illecita di rifiuti ed abusi edilizi

In particolare a Rapallo, un 55enne è accusato di avere allestito all’interno di un’area privata un deposito di rifiuti speciali in assenza di autorizzazione, senza autorizzazione della Città Metropolitana e in assenza d’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Ora rischia da 6 mesi a 2 anni di arresto e ammende da 2.600 a 26.000 euro, oltre all’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a suo carico.

A Camogli, invece, i proprietari di un terreno situato in area tutelata, il titolare di un’impresa edile ed un professionista, sono stati denunciati per aver eseguito lavori non autorizzati per realizzare un piazzale alterando lo stato dei luoghi.