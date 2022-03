Pallavolo la Zephyr recupera con la Pallavolo Novi

Santo Stefano Magra – Smaltito lo “stop” dovuto alla pandemia, la Zephyr Mulattieri Valdimagra torna in campo martedì 8/3, nel recupero con la Pallavolo Novi al Palaconti di Santo Stefano Magra (ore 21) con arbitri Chiara Dellapina e Matteo Bosio.

Partita difficile quella che si annuncia per i rossoblù, anzitutto i novesi sono più avanti in classifica, inoltre appena sabato 5 hanno costretto la Trading a una prodigiosa rimonta per vincere al Palamariotti spezzino.

Fra i valligiani non ci sarà al centro l’indisponibile Matteo Ruffo; altresì è in forse la banda-opposto Diego Vescovi.

Nel frattempo questi i risultati in quella che, nel Girone A della Serie B maschile nazionale, era la 19.a giornata: Alto Canavese-Fenera Chieri 3-1, Cus-Pvlcerealterra Cirié 0-3, Global Colombo Ge-Arti e Mestieri 0-3, Negrini Acqui T.-Tomcar S. Anna 3-0 e Trading Logistic Spezia-Pallavolo Novi L. 3-2. Rinviata invece per problemi di positività Zephyr Mulattieri-Admo L.

Infine ecco la classifica che scaturisce…Negrini Acqyu Terme Al e Alto Canavese Cuorgné To punti 39; Pvlcerealterra Cirié To 28; Trading Logistic La Spezia 27; Pallavolo Novi Ligure Al 24; Fenera Chieri To 23; Zephyr Mulatteri 18; Sant’ Anna Tomcar Torino 15; Cus Genova 13; Arti e Mestieri Collegno To 9; Admo Lavagna Ge 7; Colombo Global Ge 4.