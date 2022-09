Pallavolo – Irrompe il Lunezia Volley

Sarzana – Va alla Prima squadra del Lunezia Volley, quella che parteciperà al prossimo campionato di Serie C ligure femminile, l’allenamento congiunto che al Palabologna di Sarzana coinvolgeva pure la 2.a compagine biancoblu allenata da Lele Giraldi (Serie D della Liguria) e quella del La Salle di Parma. Le vincitrici si sono imposte per 3-0 nel “derby interno” con l’altro complesso “lunense”, come hanno fatto le emiliane stesse, successivamente hanno sconfitto queste ultime per 2-1: si giocavano per regolamento della competizione 3 set a match. Impiegate per l’occasione le “rose” intere delle due squadre sarzanesi.

Le ragazze di trainer Giacomo Martinelli sono attese adesso sempre alla tensostruttura sarzanese nel prossimo fine settimana, quello di sabato 1.o e domenica 2 Ottobre, dal quadrangolare “Vpl Cup”; intitolato a quel Volley Pool Levante di cui il Lunezia costituisce il fulcro. Lunezia-Folgore San Miniato Pi e Podenzana Tresana-Pallavolo Donoratico Li le semifinali.

Altresì il torneo consta pure d’una sezione riservata alla D, ivi le “lunensi” di categoria se la vedranno in semifinale col Jenco Viareggio, di là Albaro Genova contro Orsaro Filattiera…

Nella foto il direttore tecnico Stefano Menconi