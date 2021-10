Pallavolo – In netto progresso la Trading Logistic Spezia

La Trading Logistic Spezia accelera sulla via di avvicinamento al prossimo campionato di Serie B nazionale maschile, imponendosi di netto (in allenamento congiunto) all’Arno di Castelfranco di Sotto-Pi, compagine a sua volta di tale categoria.

Al Palamariotti spezzino: padroni di casa con Martinez, un paio di volte rilevato da Figini, al palleggio; Raso in diagonale ove qualche volta gli dà il cambio Briglia, capitan Moscarella e Moretti al centro dove fa capolino pure Di Fulvio, Sorrenti e Lanzoni di banda e ivi si vede anche Giannarelli. Vindice e soprattutto Di Muro liberi.

Fra i toscani Berberi ad alzare e capitan Da Prato opposto,

Samminatesi e Testagrossa centrali, Falaschi e Nicotra all’ala dove appaiono pure Aliberti e Cantini. Si vede anche il “jolly” Carrai. Taliani e Ammanati liberi.

Spostata intanto al Palamariotti spezzino il prossimo allenamento congiunto, inizialmente previsto di nuovo a Santo Stefano, ancora con la Zephyr Mulattieri Valdimagra martedì 5 Ottobre.

Tabellino.

TRADING LOGISTIC SP – ARNO CASTELFRANCO 3 – 1

SET: 27-25 in 30 minuti / 25-15 in 21 / 25-18 in 22 / 17-25 in 23.

TRADING LOGISTIC SPEZIA: Martinez 2, Figini 0, Raso 10, Briglia 3, Moscarella 8, Moretti 3, Di Fulvio 0, Sorrenti 14, Lanzoni 7, Giaannarelli 2, liberi Di Muro e Vindice. All. Cruciani.

ARNO CASTELFRANCO DI SOTTO – PI: Berberi 1, Da Prato 10, Samminatesi 11, Testagrossa 8, Falaschi 3, Nicotra 7, Aliberti 6, Cantini 4, Carrai 4, Taliani e Ammanati liberi. All. Guemart.

Nella foto all’estrema sinistra capitan Moscarella al servizio, all’estrema destra trainer Cruciani, sullo sfondo il libero Di Muro