Aragno al Due Valli, la Sartori al Sebino e sette ai “Giovi”

New Racing for Genova a tutto campo. Sono diversi, infatti, gli impegni che attendono la scuderia presieduta da Laura Bottini nel prossimo fine settimana: Rally Due Valli, Rally del Sebino e slalom Mignanego – Giovi.

Rally Due Valli – La gara veronese, valida per il “tricolore” di specialità oltre che per la Coppa Rally di Zona 3, in programma venerdì e sabato, vedrà al via il savonese Francesco Aragno, che sarà della partita con Andrea Segir e con la sua Renault Clio S1600. Impegnata nella gara regionale, la coppia della New Racing for Genova, dopo l’ottima performance al Rally di San Martino di Castrozza, è chiamata ad allungare la notevole striscia di risultati conquistati in questa stagione, serie in cui ad un ottimo piazzamento nella graduatoria assoluta ha sempre abbinato il primato di sia di classe che tra le vetture a 2 Ruote motrici.

Rally del Sebino – La prova bergamasca, prevista per sabato e domenica, vedrà il ritorno alle gare, con i colori della New Racing for Genova, di Deborah Sartori. L’ex campionessa italiana – nel 2016 vinse il titolo femminile in seno al Campionato italiano con la Renault Twingo R1 – affronterà l’impegno con la genovese Simona Camera ed al volante della Renault Clio RS gruppo N solitamente utilizzata dal fratello Manuel.

Slalom Mignanego – Giovi – La 39^ edizione della gara genovese domenica vedrà in lizza ben sette portacolori della New Racing for Genova. A guidarli sarà Roberto Risso, pronto a mostrare i muscoli, con il suo prototipo L.R. 01 motorizzato Suzuki, a tutti i favoriti per il successo finale dello slalom. Con lui, sui tornanti del Passo dei Giovi, ci saranno anche l’ex campione di cronoscalate su 2 ruote Alexander Ponzellini (Honda Civic Type R), Alberto Biggi, che si cimenterà al volante della Renault Clio Rally 5, Christian Morelli (Peugeot 208 R2B), Luca Torrisi (Fiat Panda), Davide Melioli (Peugeot 106), tra i favoriti per il successo nella classe N2 dove raccoglierà la sfida anche del compagno di scuderia Angelo Ferrari, al via con una vettura analoga.

Tutte le notizie sull’attività della scuderia sul sito del sodalizio all’indirizzo https://www.newracingforgenova.it.