Pallavolo, il Volley Laghezza abbonato al 3-0?

In Serie C ligure maschile di pallavolo il Volley Laghezza Spezia pare aver tutta l’aria di voler collezionare 3-0 a favore. A quello di Savona nella giornata inaugurale, segue questo nel debutto di fronte al proprio pubblico, a danno di un Villaggio Tre Stelle già superato di recente dai biancoblu in Coppa Liguria.

Frangente decisivo, con ogni probabilità quello in chiusura di quel primo set che sul 16-19 per gli ospiti sembrava perso, invece i padroni di casa riescono a mantenere i nervi saldi fino al 24-24 e quindi ad accaparrarsi la frazione sul filo di lana; poi tutto in discesa.

Assenti Izzo e Tagliatti, alla fine ce l’ha fatta Lanzoni pur non ripetendo la prestazione da trenta punti della volta prima (ma il “top scorer” è ancora lui) e recuperato in extremis De Rosa, il quale però ha giocato pochissimo. Questo lo schieramento deciso per l’occasione da coach Andrea Cecchi: Paoletti palleggiatore con Lanzoni in diagonale, al centro capitan Moscarella e Moretti, all’ala Giannarelli e Baldassini. Entrati pure Donati per Moretti in battuta, Manduca per Briata a libero, per un attimo De Rosa per Paoletti onde alzare il “muro”. Si è visto di banda pure un Iacopini al rientro.

Alla fine è comparso al Palamariotti spezzino a far visita pure il presidente Alessandro Laghezza…gratificazione che la squadra, prima in classifica con un quoziente che non ha nessuna delle altre compagini con gli stessi punti, meritava.

VOLLEY LAGHEZZA – VILLAGGIO 3 STELLE 3 – 0

SET: 27 – 25 / 25 – 15 / 25 – 11.

VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Paoletti 1, Lanzoni 13, Moscarella 7, Donati 0, Moretti 6, De Rosa 0, Baldassini 12, Iacopini 0, Giannarelli 5, Briata e Manduca liberi; n.e. Martinelli e Buriassi. All. Cecchi.

VILLAGGIO TRE STELLE: Canepa, Casaretto, Delpino, Figini, Garaventa, Lagomarsino, Pastorino, Lebori, Solari, Tomà, Munoz Diaz libero. All. Fantasia.

ARBITRI: Tonino Piazza ed Edoardo Montefiori.

Nella foto, la squadra al termine col presidente Alessandro Laghezza, al centro col giaccone azzurro