Pallavolo – Il Podenzana Tresana per continuare

Podenzana – Dopo la prima vittoria in campionato contro il Paladonbosco Genova, il Podenzana Tresana Volley punta a cogliere anche il primo successo in trasferta sabato 4/12, ore 20 in casa dell’ Avis Casarza…ultimo in classifica nel Girone B della Serie C ligure femminile (si gioca alla palestra “De André” di Casarza Ligure con arbitri Marco Pantani e Tonino Piazza). Per le rossoblù vorrebbe dire, con ogni probabilità, consolidare una volta per tutte la propria posizione di centroclassifica. Purtroppo coach Davide Cozzani dovrà fare i conti con le assenze quanto meno delle indisponibili Arianna Pinotti e Mina Allegretto, rispettivamente opposto e centrale. La squadra parte alle 17.30 da Aulla.

Questi poi gli altri match in programma in quella che è la 6.a giornata: Normac Genova-Admo Lavagna e Serteco School Ge-Tigullio Project S. Margherita col Paladonbosco a riposo.

Infine ecco l’odierna classifica; Admo Lavagna punti 15; Tigullio Project Santa Margherita Ligure e Serteco School Genova 9; Normac Ge 5; Podenzana Tresana 4; Paladonbosco Ge 3; Avis Casarza L. 0.