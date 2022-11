Pallavolo – Gran Zephyr contro la Fenera

S. Stefano Magra – Importante successo della Zephyr Mulattieri Valdimagra che batte una diretta concorrente nella corsa alla salvezza e avvicina il centroclassifica. Momento decisivo molto probabilmente il finale del secondo set che i rossoblù, a lungo in svantaggio di tre/quattro punti in questa frazione, con caparbia rimonta pressoché in extremis sono arrivati a vincere sul filo di lana: da lì il terzo set è stato una discesa.

Per la cronaca spezzini in campo con capitan Grassi in costruzione e Magnani opposto, con al centro Conti e Nannini, Facchini e Salsi di banda. Nel ruolo di libero si vede Vignali sia in difesa che in ricezione data la mancanza di Ruggeri. I piemontesi rispondono con al palleggio Simonetto che nell’ultimo set lascia il posto a Danzeri, Luccato in diagonale, Segatto, Mangano e a tratti Putetto in mezz; all’ala Robazza, Del Noce e Marello, libero Cocchia. Nel corso della sfida coach Specchia inserisce anche Cominu alla battuta e Romero nel duplice ruolo di alzatore e schiacciatore.

Questi gli altri incontri in programma in quella che, nel Girone A della Serie B maschile nazionale di volley, è la 4.a giornata… Canottieri-Colombo 3-0, Cus-Pvlcerealterra 3-1, Fas-Alto Canavese 0-3, Negrini-Sant’Anna 1-3, Parella-Novi 3-0 e Nuova Pallavolo San Giovanni Spezia-Mercatò Alba 3-2.

Tabellino.

ZEPHYR MULATTIERI – FENERA CHIERI 3 – 0

SET: 25 – 21 ( 25-23 / 25-18.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 3, Magnani 16, Conti 7, Nannini 3, Salsi 15, Facchini 15, libero Vignali; n.e. Sisti, De Matteis, Vescovi. All. Marselli.

FENERA CHIERI: Simonetti 0, Romero 4, Danzero 0, Luccato 9, Segatto 6, Mangano 5, Putetto 1, Marello 4, Cominu 0, Robazza 5, Del Noce 10, libero Cocchia; n.e. Cefarati, Bosticco. All. Specchia.

ARBITRI: Lasaracina e Rossi.

Nella foto coach Andrea Marselli