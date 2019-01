Pallavolo, festeggiamenti e bilancio al Valdimagra Volley Group

Il Valdimagra Volley Group non ha mancato di festeggiare Natale e Capodanno, a Santo Stefano, con il Minivolley al centro dei festeggiamenti.

Doni e auguri distribuiti anzitutto dal coordinatore del gruppo Giuliano Botti: <Felici del ringiovanimento della Prima squadra – egli ha affermato a bilancio dell’anno che si chiude – malgrado la promozione in B fallita per un soffio nel campionato di Serie C scorso, sul fronte giovanile stiamo lavorando bene, sia sul versante maschile che su quello femminile. Soddisfatti infine dell’arrivo nel Valdimagra Volley Project pure del Canaletto che si affianca così a noi e al Lunigiana>.

Non mancava l’allenatore della 1.a squadra, Andrea Marselli, il quale ha inoltre competenza (in seno allo staff tecnico rossoblù) su più di una compagine “under”.

<Il 2018 va in archivio – ha detto nell’occasione – con soddisfazione, in ragione di una Zephyr Trading giovanissima che alberga nei primi posti nella classifica di Serie C, anche se rattrista forse un po’ la sfortuna con cui è stata mancata la salita in B nella stagione scorsa. Ottimo altresì il lavoro per come procede nel settore giovanile, non scordiamoci il recente titolo regionale Under 18 maschile, con conseguente partecipazione alle finali nazionali>.