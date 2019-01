Basket, Sarzana in festa mentre il coach Ricci fa il punto sulla situazione

Il Sarzana Basket non ha mancato di festeggiare Natale e Capodanno, con al centro i bimbi del Minibasket, come si evince dalla foto che pubblichiamo.

L’occasione è stata inoltre propizia per una intervistina all’allenatore della Prima squadra biancoverde, Gabriele Ricci, il quale ha fatto il punto della situazione nel corso di questa prolungata sosta del campionato di Serie C Silver ligure maschile; che peraltro trova i sarzanesi primi; seppur in coabitazione. Soddisfatto oggi come oggi ?

<Se parliamo di classifica non ci possiamo lamentare, alla resa dei conti abbiamo perso soltanto una gara, in quanto a gioco invece dobbiamo ancora migliorare anzitutto sotto l’aspetto difensivo>.

Questo “stop” rischia forse di addormentarvi ?

<Gli allenamenti non si sono pressoché mai fermati durante questa pausa per le feste, chiaro poi che abbiamo consentito di andarsene per un po’ a casa ai due stranieri, Paulauskas e Palac>.

Servirà per rimettere in sesto i “malati” ?

<La sosta dovrebbe consentirci di recuperare la ridda di infortunati che abbiamo sul groppone, sarebbe molto importante in vista del mesetto davvero ostico che ci attende, apriamo infatti il girone di ritorno contro una Pro Recco che arriva da due vittorie di fila…ma soprattutto, ci toccheranno successivamente uno dietro l’altro Cus Genova, Tarros Spezia e Tigullio Santa Margherita>.

Altro ?

<Nel girone di ritorno saremo agevolati dal fatto di conoscere (dopo un intero girone di andata) meglio gli avversari, per quanto ciò valga pure per loro, al di là di tutto ciò sono convinto ad ogni modo che i miei ragazzi daranno interamente quanto nelle proprie possibilità>.