Calcio -Derby provinciale al Levanto

La Spezia – Intorno alla mezz’ora della ripresa il frangente che decide alla Pieve il match del “Denis Pieroni”. Al 29’ la doppia ammonizione costa l’espulsione a Belatti (proteste locali perché il corrispondente fallo sarebbe stato commesso da Bertelloni che comunque viene nel contesto ammonito) e il Cadimare affronta così in inferiorità numerica l’ultima ventina di minuti, non solo, al 31’ un calcio di punizione appena fuori area viene magistralmente convertito in gol da Barilari e ciò significa prima vittoria in campionato per il Levanto: oltretutto in trasferta. Prima sconfitta invece per i padroni di casa dopo il promettente pareggio a San Desiderio nella giornata d’apertura del campionato di Promozione ligure / Girone B. Bisogna riconoscere che Lorenzo Barilari su tiro franco ci aveva provato già più volte, particolarmente nel primo tempo, dai e dai ha avuto ragione. Per il resto incontro equilibrato, magari con più dominio territoriale da parte bianconera, ma forse maggior profondità e velocità sul versante levantese; in particolare con un capitan Righetti mai banale nelle proprie accelerazioni…

Tabellino.

CADIMARE – LEVANTO 0 – 1

MARCATORE: Barilari al 76’.

CADIMARE: Rossi, Della Tommasina, Mauro, Belatti, Imperatrice, Bertelloni, Desogus, Murati, Ocrani (60’ Leotta), Mazzucchelli, Vigiani (46’ Portoghese). A disp. Taggiasco, Dieli, Podenzana, Scatigna, Rolla, Bedini. All. Tenerani.

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Catena (60’ Ambrosini), Zoppi (60’ Rezzano), Defilippi, Bertagna, Toso (60’ Daniello), Del Vigo, Righetti (92’ Lorenzini), Barilari, Tuvo (82’ Nicora). A disp. Viviani, Bonati, Lagaxio. All. Agata.

ARBITRO: Bresciani di Chiavari; assistenti Spinetta e Volpe della Spezia.

NOTE: espulso al 74’ Belatti.

Nella foto la preparazione della punizione decisiva