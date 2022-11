Pallavolo – E’ una Rainbow schiacciasassi

Vezzano – Indiscuttibile il tre a zero che la Rainbow Spezia ingligge all’ On Volley Cogorno al Palazzetto di Vezzano Ligure. Spezzine seconde con una partita in meno rispetto alla capolista della Prima Divisione territoriale; contro le cogornesi hanno giocato: la Cuffini in costruzione con la Zonca in diagonale, centrali la Guidi e la Reynoso, di mano la Ciappei e la Pilli con la Viti libero (nella seconda frazione la La Mattina al posto della Guidi).

Ad ogni modo ecco il “tabellino”…

RAINBOW SPEZIA – ON VOLLEY COGORNO 3 – 0

SET: 25-19 / 25-22 / 25-15

RAINBOW LA SPEZIA: Cuffini 3, Zonca 11, Reynoso 12, Guidi 9, La Mattina 2, Pilli 8, Ciappei 10, libero Viti; n.e. Antonio, Chernyshova, Dagnino, Pugliese e Giannone. All. Merello.

ON VOLLEY COGORNO GE: Arpe, Azzarini, Barzafgu, Canepa, Carniglia, Galli, Messina. Olivari, Pe, Popescu, Sciutto, Signorini, Sistini, Solimano. All. Costantin.

ARBITRO: Conti.

Di seguito infine l’odierna classifica.

Zephyr Trading Valdimagra punti 9; Rainbow Sp, Colombiera Project Ameglia, Admo Lavagna 6; Elsel La Spezia 5; Tigullio Santa Margherita 2; Sestri Levante , Psm Rapallo, Futura Ceparana 0.

Molto bene pure l’Under 16 che ha vinto per 3-1 il derby con la Scuola Pallavolo Spezia, 25-23, 25-23, 24-26 e 25-19 i set.

A seguire le ragazze schierate dalla Rainbow U16.

Maggi, Gallinaro, Pasquali, Vocale, Posati, Bononi, Varisco, Rossim Hyka, Mangini, Guelfi, Gigantesco, Ferro e Stirbu.

Nella foto l’allenatore Francesco Merello