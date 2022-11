Calcio – Catalani presenta “Mondiale mi manchi”

La Spezia – In pista il giro di presentazioni del nuovo libro di Andrea Catalani, giornalista sportivo e scrittore spezzino, che recentemente ha pubblicato “Mondiale mi manchi – L’ Italia e altre grandi assenze nella storia del Campionato”: anche questo edito dalla casa editrice spezzina “Il Filo di Arianna”.

In 115 pagine l’autore pone a confronto la mancata qualificazione dell’ Italia all’imminente Coppa del Mondo in Qatar, con tanti altri casi di Nazionali altrettanto o quasi prestigiose, assenti in passato alla massima competizione calcistica.

Si va dall’ Argentina assente nel 1970 alle diverse assenze di Inghilterra, Spagna, Francia e Portogallo; agli stessi casi di mancata qualificazione da parte di una squadra campione d’ Europa in carica (come l’ Italia adesso) andando dalla Cecoslovacchia nel 1978 alla Grecia nel 2006 e passando per la Danimarca nel 1994…

Si comincia con l’appuntamento al Circolo Tennis Spezia, supportato dalla Fezzanese Calcio, giovedì 10/11 alle ore 18.30. Si prosegue il giorno dopo, venerdì 11, con l’ospitalità del Levanto Calcio allo stadio “Raso Scaramuccia” verso l’ora di cena. Infine giovedì 17/11, alle 18 lo scenario saranno i locali del “Fuori Campo” di Rebocco, ospitante il Fcd La Foce.