Pallavolo, derby per la Zephyr Mulattieri

Santo Stefano Magra – Nella Zephyr Mulattieri Valdimagra che s’appresta al derby con la Nuova Pallavolo S. Giovanni Spezia, ad oggi febbricitante il centrale e veterano Filippo Nannini, in forse anche le bande Alessandro Salsi e Lorenzo Facchini: si gioca sabato 18/3, ore 17,

al Palabologna di Santo Stefano Magra; arbitrano Federico Panaiia e Yuri Armelani.

Questi poi gli altri incontri in programma nella 20.a giornata del campionato nazionale di Serie B maschile (Girone A)…Canottieri Ongina Pc-Alto Canavese Cuorgné To, Cus Genova-Mercatò Alba Cn, Fas Albisola Sv–Pallavolo Novi Ligure Al, Negrini Acqui Terme Al-Colombo Genova, Parella Torino-Fenera Chieri To, Tomcar Pescatori S. Anna To-Pvlcerealterra To.

Nella foto lo schiacciatore Lorenzo Facchini