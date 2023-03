Pallanuoto, A1M: Recco ok nell’anticipo, sfida salvezza per il Bogliasco

Torna l’A1 maschile con la ventesima giornata, settima di ritorno. Nell’anticipo i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco superano 15-5 l’Anzio Waterpolis alla Ferro.

Tutto facile per i ragazzi di Sukno avanti 5-0 dopo un tempo e 8-1 a metà gara. Tra i liguri, che lasciano a riposo Del Lungo, Zalanki, Echenique e Di Fulvio, doppiette dei giovani Nuzzo e Marini. Sabato si completa il turno. Alle spalle della Pro Recco, distante tre punti, c’è il Brescia che ospita la De Akker Team. Terza forza della regular season è la CC Ortigia 1928 che fa visita alla Check UP Rari Nantes Salerno.

In chiave salvezza, attesissimo alla Scuderi di Catania, il match tra Nuoto Catania e Netafim Bogliasco 1951, che mette di fronte rispettivamente la penultima e l’ultima in classifica, trasmesso in diretta su Waterpolo Channel con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione. Completano la giornata Iren Genova Quinto-Telimar, Distretti Ecologici Nuoto Roma-Rari Nantes Savona e Pallanuoto Trieste-Circolo Nautico Posillipo.

A1 Maschile

20^ giornata

Venerdì 17 marzo

Pro Recco N e PN-Anzio Waterpolis 15-5

15.00 Check UP RN Salerno-CC Ortigia 1928

Arbitri: Scappini e Castagnola

15.00 AN Brescia-De Akker Team

Arbitri: Navarra e Guarracino

15.00 Iren Genova Quinto-Telimar

Arbitri: Colombo e Petronilli

16.00 Pallanuoto Trieste-Circolo Nautico Posillipo

Arbitri: Carmignani e Nicolosi

16.00 Nuoto Catania-Netafim Bogliasco 1951 – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Paoletti e Calabrò

16.00 Distretti Ecologici Nuoto Roma-RN Savona

Arbitri: Schiavo e D’Antoni