Pallavolo – Derby alla Zephyr Mulattieri

Santo Stefano Magra – Considerando che nel turno d’andata alla Spezia la Zephyr Mulattieri s’era imposta per tre a uno, quest’ultima deve avere qualcosa di particolarmente indigesto alla Trading Logistic, che pur è nettamente più avanti in classifica. Al riguardo, al termine coach Andrea Marselli se la cava anche con eleganza, allorché afferma che per caratteristiche la sua squadra gioca bene soprattutto contro chi gioca bene. Fatto sta che quel tre a zero non ammette discussioni nonostante, “score” alla mano, tutti e tre i set siano stati decisamente equilibrati.

Per la cronaca nella Zephyr Mulattieri Valdimagra capitan Grassi al palleggio col “top scorer” Bottaini opposto, Nannini e Conti centrali, Magnani e Calcagnini di banda; da libero Ruggeri in ricezione e Vignali in difesa.

Nella Trading Logistic Spezia invece (completamente all’opposto rispetto agli avversari) girandola di cambi: Martinez e per un attimo Figini ad alzare con Raso prima e Briglia poi in diagonale, al centro Moretti e Anghinetti, di banda Lanzoni e Sorrenti in alternanza con Baldassini e Giannarelli…libero De Muro e nel finale Vindice.

A seguire gli altri risultati in quello che, nel Girone A della Serie B maschile nazionale, era il recupero della 14.a giornata a suo tempo “saltata” per colpa della pandemia.

Admo Lavagna-Arti e Mestieri Collegno 2-3, Colombo Global-Negrini Acqui 0-3, Cus Genova-Alto Canavese 0-3, Pvl Ciriè-Fenera Chieri 3-0 e Pallavolo Novi-S. Anna Torino 3-2.

Di seguito la classifica che ne consegue.

Negrini Acqui Terme Al punti 57, Alto Canavese Cuorgné To 54, Pvlcerealterra Ciriè To 48, Trading Logistic Sp 37, Pallavolo Novi Ligure Al 35, Fenera Chieri 33, Zephyr Mulattieri V. 31, Tomcar S. Anna Torino 26, Cus Genova 23, Arti e Mestieri Collegno To 15, Global Colombo Genova 10, Admo Lavagna Ge 9.

Tabellino.

ZEPHYR MULATTIERI – TRADING LOGISTIC 3 – 0

SET: 25-22 / 25-21 / 25-22.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 2, Bottaini 16, Calcagnini 14, Conti 6, Facchini, Magnani 10, Nannini 10, liberi Vignali e Ruggeri; n.e. Orsini, Sisti, Menini, Ruffo, Vescovi. All. Marselli.

TRADING LOGISTIC LA SPEZIA: Martinez 2, Figini 0, Anghinetti 2, Baldassini 2, Briglia 10, Giannarelli 4, Lanzoni 12, Moretti 3, Raso 6, Sorrenti 8, liberi De Muro e Vindice; n.e. Moscarella. All. Cruciani.

ARBITRI: Gemma e Tronfi.