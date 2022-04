Derby, Qui Genoa: difficile recupero per Criscito, scalpita Yeboah

Chi torna e chi no in casa Genoa per il derby che vale una fetta importante della salvezza per il Grifone assetato di punti in una situazione drammatica di classifica.

Assai improbabile la convocazione di Piccoli alle prese con problemi muscolari, si sono rivisti anche Cambiaso e Czyborra, alle prese con i rispettivi piani di recupero; difficile recuperino, stesso discorso per Criscito.

Verso la conferma la coppia Badelj-Sturaro, scalpita per una maglia da titolare Yeboah. Da valutare l’impiego di Amiri, che negli ultimi allenamenti sta spingendo sull’acceleratore per migliorare la condizione.