Pallavolo, della Zephyr il derby regionale

S. Stefano Magra – Alla fine del primo set, andato al Cus Genova, il passo di coach Andrea Marselli che decide il derby ligure del Palaconti santostefanese: fuori lo schiacciatore Facchini che ancora non aveva realizzato punti, al suo posto l’opposto Magnani che così ritrova il proprio vero ruolo in cui tocca i trenta punti, dentro in diagonale un Fabio Bottaini che si rivela finalmente sulla via del pieno recupero.

Da quel momento la Zephyr Mulattieri prende a dominare, al di là dei tre avvii equilibrati, tutti e tre gli altri set finendo con l’aggiudicarsi di netto una vittoria che potrebbe essere fondamentale sulla strada della permanenza in B.

Per il resto i rossoblù hanno giocato con capitan Grassi al palleggio e Ruggeri libero, De Matteis e Nannini al centro, all’ala Salsi e nel finale s’è visto pure Vignali ma non nel suo ruolo di libero (probabilmente adibito alla pura difesa, in chiusura, dei punti di vantaggio). Era assente Vescovi.

Da parte loro genovesi con Federico Alessandrini ad alzare e Poggio opposto, Bargi e Volpe centrali, capitan Bellini e l’ “ex” Calcagnini “martelli” con Paolo Alessandrini libero; si sono visti anche Cassone e Gobbi per dare un po’ di rifiato rispettivamente a F. Alessandrini e P. Alessandrini, poco più che a metà gara è entrato lo stesso Archetti in luogo di Bellini, senza più uscire.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone A della Serie B nazionale di volley maschile, era la 21.a giornata…Colombo Genova-Tomcar Pescatori S. Anna To 3-1, Fenera Chieri To-Fas Albisola Sv 3-1, Mercatò Alba Cn-Canottieri Ongina Pc 0-3, Pallavolo Novi Ligure Al-Negrini Acqui Terme Al 0-3, Pvlcerealterra Cirié To-Alto Canavese Cuorgné To 3-1 e Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia-Parella Torino 0-3.

In classifica i valligiani, che con questo successo scavalcano il medesimo Cus, sono adesso ottavi a quattro punti dalla zona-retrocessione.

Tabellino.

ZEPHYR MULATTIERI – CUS GE 3 – 1

SET: 17-25 in 21 minuti / 25-21 in 25 / 25-16 in 24 / 25-19 in 26.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 2, Bottaini F. 12, Nannini 10, De Matteis 5, Facchini 0, Magnani 30, Salsi 10, Vignali 0, libero Ruggeri; n.e. Sisti e Conti. All. Marselli.

CUS GENOVA: Alessandrini F. 0, Cassone 0, Poggio 23, Bargi 7, Volpe 2, Bellini 7, Archetti 7, Calcagnini 10, liberi Alessandrini P. e Gobbi; n.e. Merlet, Piombo, Carradini. All. Costigliolo.

ARBITRI: Pianigiani e Scarpitta.

Nella foto coach Andrea Marselli