Pallavolo, chi ferma questo Lunezia

Sarzana – La capolista non si smentisce e così il Lunezia Volley rifila un tre a zero anche all’ Audace Valverde Gaiazza di Campomorone.

Al Palabologna di Sarzana, biancoblu con la Evangelisti al palleggio e la Lupi opposto, la Bencaster e la Quartieri centrali; la Giangreco e la Maltana di banda con la Mozzachiodi libero.

Fra le ospiti ad alzare la Martines e soprattutto la Rubino con la Podestà e soprattutto la Dellepiane in diagonale, la Gottardo e la Tassitro al centro in alternanza con la Prestia, la Siccardi e la De Benedetti all’ala con la Api libero.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nei playout di Serie C ligure femminile di pallavolo, era la 5.a giornata (Lunezia matematicamente già salvo dalla retrocessione in Serie D): Futura Ceparana Sp-Vgp Normac Sestri Ponente Ge 1-3 e Grafiche Amadeo San Remo Im-Tigullio Project Santa Margherita Ligure Ge 3-0…Virtus Sestri P.-Paladonbosco Genova posticipata alle ore 20.45 di mercoledì 29/3.

Tabellino.

LUNEZIA – AUDACE CAMPOMORONE 3 – 0

SET: 25-14 in 18 minuti / 25-22 in 25 / 25-19 in 20.

LUNEZIA VOLLEY: Lupi 20, Evangelisti 1, Giangreco 13, Maltana 4, Quartieri 7, Bencaster 9, Mozzachiodi libero; n.e. Poletti, Menconi, Castagna, Benettini, Michi, Caruso e Bruno. All. Menconi S.

AUDACE GAIAZZA VALVERDE CAMPOMORONE: Martines 2, Rubino 0, Dellepiane 10, Podestà 0, Tassistro 1, Gottardo 0, Prestia 3, De Benedetti 6, Siccardi 10, libero Api; n.e. Richichi. All. Pusceddu.

ARBITRI: Ferlito e Bozomo.

Nella foto coach Stefano Menconi