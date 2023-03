Pallanuoto, Lerici vittorioso ad Ancona

Lerici – Con una vittoria sofferta sino all’ultimo secondo il Lerici Sport si porta via il bottino pieno dalla piscina “Passetto” di Ancona a scapito dei Pirates di Osimo. Ritorno alla vittoria dunque, per i “Coccodrilli”, tornati a casa in piena nottata dalla Marche; ora secondi insieme al Marina di Carrara a un punto dalla vetta (dove c’è il Delta Roma) nel Girone 2 della Serie B nazionale maschile di pallanuoto. A proposito questi gli altri risultati in quella che era la 13.a giornata…Delta Roma-Sea Sub Modena 18-9, Marina di Carrara-Aragno Rivarolesi Ge 13-7, Waterpolo S. Giorgio Genova-Nuoto Rapallo 8-10 e Vis Nova Rm-Libertas Rari Nantes Perugia 10-5.

Tabellino.

PIRATES OSIMO – LERICI SPORT 7 – 8

PARZIALI: 2-1 / 1-3 / 1-2 / 3-2.

PIRATES OSIMO: Catamo 0, Marcucci 1, Bersacchia L. 0, Baleani 0, Passeggio 0. Mulloni 0, Forgione 2, Frati 3, Ricciotti 0, Bersacchia F. 0, Vaccarini 1, Di Maggio 0, Pacioni 0.

LERICO SPORT: Di Donna 0. Giusti 0, Iaci 0, Telara 3, Pietra 2, Guenna 0, Virdis 1, Gatti 1, Gardella 0, Bonomo 1, Tamburini 0, Vangi 0. Sisti 0.

ARBITRO: Andreoli.

Sconfitta invece la squadra femminile del Lerici a Sori, dal Pool Beach, per 9-1: nel girone ligure della B “donne”.

Nella foto il presidente lericino Alessandro Sammartano