Pallavolo – Davanti a H.Albaro il debutto 2020 del Podenzana

Podenzana – Sabato 11/1, alla palestra comunale di Barbarasco, il Podenzana Volley (nel frattempo tornato secondo, seppur a un punto solo di distacco, a conseguenza della vittoria in un recentissimo recupero della neocapolista Paladonbosco Genova) riceve l’ Hyposense Albaro ora quarto in classifica; arbitro Donato Sabato e si gioca alle ore 21.

Queste le altre partite in programma in quella che, anche nel Girone B della Serie D ligure di pallavolo femminile, è l’11.a giornata che chiude il girone d’andata: Acli Santa Sabina Ge-Lunezia Volley, Centro Volley Spezia-Cus Genova, Paladonbosco Ge-Tecnocasa Chiavari, Psm Rapallo-Normac Albaro e Serteco School Ge-Agv Campomorone.

Ironia della sorte, per le podenzanesi si tratta di una fine di girone d’andata parziale, in quanto attese mercoledì prossimo a loro volta da un recupero…guarda caso ospitanto il Paladonbosco.

Per la cronaca fra le rossoblù ancora assenti per un po’ il centrale Mina Allegretto e la banda Francesca Brusoni, più lo schiacciatore di rincalzo Giorgia Taddei, tutte a causa d’infortunio.