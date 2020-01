Pallavolo – Contro il Tigullio l’esordio 2020 del Lunezia

Sarzana – Il Lunezia Volley riceve sabato 11/1, al Palabologna sarzanese, il Tigullio Project, che è squadra di centroclassifica di cui però il co-allenatore Riccardo Giannini dice che è meglio non fidarsi…

Sarzanesi al completo a meno di imprevisti agli sgoccioli,

rinfrancate dalla vittoria della quotata “Vpl Cup Liguria Toscana” durante le feste, dopo la perdita del primo posto in campionato a conseguenza del 3-0 subito a Genova dalla Normac (adesso capolista solitaria).

Arbitrano Vincenzo Carbone e Monica Zampini; avvio alle ore 18.

Queste poi le altre gare in programma nell’ 11.a giornata del campionato ligure di Serie C femminile: Avis Casarza Ligure-Volare Arenzano, Celle Varazze-Admo Lavagna, Cffs Cogoleto-Normac Genova, Nuova Lega Pallavolo San Remo-Grafiche Amadeo S. Remo, Subaru Olympia Voltri-Vgp Sestri Ponente e Volley Albenga-Iglina Albisola.

Nella foto le due squadre del Lunezia, quella di Serie C e quella di D, sulla destra