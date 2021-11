Pallavolo – Contro la Scandicci il Lunezia torna a vincere

Sarzana – Classico caso, quello della partita del Palabologna di Sarzana, a due facce: chissà se sono più adeguate le perplessità dovute a un’imprevista difficoltà del Lunezia Volley a venire a capo dell’ultima in classifica o l’entusiasmo che la reazione delle “lunensi” poi ha suscitato. Ad ogni modo, Lunezia che torna così alla vittoria e 3 punti incamerati, nonché zona-retrocessione tenuta a bada.

Per la cronaca biancoblu, con maglia nuova, in campo con la Brizzi al palleggio e la Lupi opposto; al centro la Santagostino e la Nicolini, con la Salvetti libero, di banda capitan Marku e la Zanini (a rimpiazzo della tuttora convalescente Gorgoglione).

Primo set che fila via liscio in particolare sulle ali delle battute della Santagostino. Poi qualcosa si complica, soprattutto cresce parecchio la Flora Buggiano particolarmente in ricezione, è 1-1 e le toscane paiono proseguire a spron battuto.

Coach Giannini intraprende tutta una girandola di sostituzioni in cerca dello scossone, si vedono la Buccelli e la Santoni al centro, la Fusani in diagonale e la Orlandi a giostrare da libero…poi torna un po’ sui suoi passi, preferendo tirare qualche urlo, delle neoentrate sarà presente ininterrottamente sino al termine solo la sedicenne Evangelisti in costruzione. Però sul 14-20 per le ospiti nel terzo set la reazione sarzanese arriva e no s’arresta più: alla fine esultanza.

Tabellino.

LUNEZIA VOLLEY – PALLAVOLO SCANDICCI 3 – 1

LUNEZIA VOLLEY Brizzi 1, Evangelisti 1, Lupi 8, Fusani E. 0, Santagostino 8, Nicolini 6, Buccelli 0, Santoni 2, Marku 18, Zanini 18, liberi Salvetti e Orlandi; n.e. Micheloni e Giangreco. All. Giannini.

PALLAVOLO SCANDICCI: Ghiotto 3, Prosperi 6, Magherini 5, Napolitano 0, Del Negro 1, Migliarini 21, Cardenas 13, Lancioni 0, Nanni 1, Niccoli 0, Sinforici 0, libero Coluccini; n.e. Fatticcioni e Maccanti. All. Tammone.

ARBITRI: Fiori e Calandra.