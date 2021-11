New Racing for Genova e Aragno ok al “mondiale” di Monza

Il savonese secondo di Classe RC4 e tra le 2 Ruote Motrici

Debutto iridato positivo per la New Racing for Genova e per il suo portacolori Francesco Aragno all’ACI Rally Monza, appuntamento finale del Campionato del Mondo Rally. Il pilota savonese, al via con Andrea Segir e con la Peugeot 208 R4, che utilizzava per la prima volta, ha chiuso la gara brianzola in trentottesima posizione assoluta ed al secondo posto sia di Classe RC4 che tra le vetture a 2 Ruote Motrici, confermando l’ottimo trend della sua intera stagione. “L’ACI Rally Monza è stata un’esperienza fantastica e molto formativa – ha rilevato Aragno – ho commesso alcuni errori che non ci hanno fatto avvicinare maggiormente al vincitore ma il risultato della nostra prima gara mondiale è di certo positivo”.

Ronde Colli del Monferrato e del Moscato – Debutto con i colori della New Racing for Genova rinviato per i fratelli torinesi Mauro e Adelmo Tessa, che non hanno preso parte alla gara piemontese per un problema dell’ultimo minuto alla loro Ford Fiesta di Classe R5.

La Grande Corsa – L’attesa settima edizione del rally storico, in programma venerdì e sabato a Chieri, nel torinese, vedrà in lizza anche un equipaggio della scuderia New Racing for Genova. E’ quello formato dal savonese Sandro Rossi e da Bruno Franco Stefano che saranno in gara con la Renault R5 Gt Turbo.

Tutte le notizie sull’attività della scuderia sul sito del sodalizio all’indirizzo https://www.newracingforgenova.it.