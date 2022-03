Pallavolo – “Bis” della Matec con la Corbinelli Montespertoli

La Spezia – Prova di forza della Matec Group Spezia contro una Corbinelli Montespertoli che le stava subito alle spalle in classifica. Perso per un soffio il primo set, le spezzine reagiscono alla grande nel secondo, che s’aggiudicano piuttosto di netto.

Decisiva la terza frazione in cui emerge tutta la caratura da grande squadra delle bianconere…in svantaggio per 8-14, dopo provvidenziale time-out intraprendono una rimonta del tipo di quella nel terzo set nel derby una settimana prima, ma non solo: alla fine mantengono nervi saldi e lucidità per imporsi sul filo di lana.

In discesa per le sprugoline infine la terza frazione perché la classe alla distanza viene sempre fuori. Per la cronaca la Pieroni al palleggio con una stratosferica Chini opposto, capitan Leri e la Mutti al centro con la Pilli libero, di banda la Fusani e la Leri; ripetutamente entrate (specie in battuta) la D’ Ambrosio al posto della Fusani e la Gianardi in luogo di una Leri la cui età richiede non di rado un po’ di rifiato. La Pilli libero. In panchina due giovanissime “under” che sono la Pazzaglia e la Bello.

Di là la Para in costruzione e la Mezzedini in diagonale, la Mangini e la Mazzini centrali con la Castellani libero, all’ala la Mazzinghi e la Dozi. Libero la Castellani.

Tabellino.

MATEC SPEZIA – CORBINELLI MONTESPERTOLI 3 – 1

SET: 24-26 in 28 minuti / 25-20 in 23 / 27-25 in 30 / 25-18 in 24.

MATEC GROUP SPEZIA: Pieroni 5, Chini 31, Leri 3, Gianardi 0, Mutti 11, Fusani 7, D’Ambrosio 1, Roni 21, libero Pilli; n.e. Bello, Pazzaglia, Cazzetta. All. Damiani.

CORBINELLI MONTESPERTOLI FI: Para 2, Mezzedini 24, Mangini 11, Mazzini 9, Mazzinghi 11, Dozi 7, libero Castellani; n.e. Casini e Vitrò. All. Cantini.

ARBITRI: Pagliero e Turco.

Nella foto coach Marco Damiani durante il match