Pallavolo, bis del Lunezia alla prima in casa

E’ un Lunezia Volley che va…quello che colleziona il secondo successo per 3-1 su due gare in Serie C ligure femminile di pallavolo, stavolta in casa contro l’ Amadeo sanremese, dopo quello sull’ Admo a Lavagna.

Sul parquet del Palabologna sarzanese la Brizzi al palleggio con la Lupi in diagonale, la Mendoza, la Santagostino e la Buccelli centrali; all’ala capitan Marku e la Gorgoglione più talvolta la Bernardini. Infine, la Zanini ha giocato sia “martello” che opposto, liberi la Salvetti e la Fiorino.

Per la cronaca, ha vinto per 3-1 pure la seconda squadra “lunense”, nel girone B della D (ospitando la Normac Genova). Ma restando alla C, ora primo big-match per le biancoblu, che sono chiamate a far visita a quel Vgp Sestri Ponente che condivide al momento la testa della classifica con loro e la Normac Genova.

Per concludere questi gli altri risultati in quella che appunto era la 2.a giornata: Albenga – Volare Genova 3-0, Avis Casarza Ligure – Subaru Olympia Voltri 2-3, Cfs Cogoleto – Celle Varazze 3-0, Nuova Lega Pallavolo San Remo – Vgp Sestri P. 1-3 e Tigullio Rapallo – Admo Lavagna 3 – 0.

LUNEZIA VOLLEY – AMADEO S. REMO 3 – 1

SET: 25-14 / 22-25 / 25-18 / 25-21.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 5, Lazzarini 0, Lupi 23, Buccelli 1, Santagostino 13, Mendoza 10, Marku 15, Gorgoglione 3, Zanini 7, Bernardini 3, Fiorino e Salvetti liberi; n.e. Spadone. All. Giannoni e Giannini.

GRAFICHE AMADEO SAN REMO: Adamo, Andreis, Gandolfo, Guidi, Laura, Manfrin, Bozzano, Patricelli libero. All. Maragliano.

ARBITRI: Luisa Proietti e Monica Zampini.