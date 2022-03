Pallavolo – Alla Trading il recupero col Chieri

La Spezia – La Trading Logistic Spezia conferma, travolgendo la Fenera Chieri nel recupero al Palamariotti, il proprio momento di grazia emerso qualche giorno prima: quando aveva riservato lo stesso trattamento all’ Alto Canavese vicecapolista nel Girone A della Serie B maschile nazionale di volley.

Primo tempo vinto sul filo di lana, poi strada decisamente in discesa per i biancazzurri spezzini, che nel prossimo weekend dovranno rendere la visita ai piemontesi nel normale turno di campionato.

Per la cronaca sprugolini con Martinez e un po’ Figini in costruzione e Raso (tanto per cambiare “top scorer” del match…) in diagonale dove ha fatto capolino pure Briglia, al centro Moretti e Anghinetti con De Muro libero, Lanzoni e Sorrenti di banda foce si sono visti anche Giannarelli e Baldassini.

Dall’altra parte della rete Danzeri al palleggio con D. Luccato opposto, centrali Sordella che però s’è fatto male quasi subito, Costa e Scollo con Garbo libero; “martelli” Del Noce e Agosti ed è apparso pure il “jolly” Teja.

Tabellino.

TRADING LOGISTIC SP – FENERA CHIERI 3 – 0

SET: 26-24 / 25-19 / 25-20.

TRADING LOGISTIC LA SPEZIA: Martinez 1, Figini 1, Raso 15, Briglia 2, Moretti 3, Anghinetti 8, Lazzoni 13, Sorrenti 13, Giannarelli 1, Baldassini 1, libero De Muro; n.e. Moscarella e Vindice. All. Cruciani.

FENERA CHIERI: Danzeri 0, Luccato 10 D., Sordella 2, Costa 8, Scollo 2, Del Noce 13, Agosti 5, Teja 1, libero Garbo; n.e. Ollino, Bollati, Pennazio, Argilagos, Segatto, Simonetti, Luccato I. All. Specchia.