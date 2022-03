Ti porto alla Lanterna: visita guidata, domenica 27 marzo

Ti porto alla Lanterna: domenica 27 marzo alle ore 14.30 torna la visita speciale dell’ultima domenica del mese per scoprire tante curiosità e dettagli sul monumento simbolo di Genova e il contesto in cui è inserito.

Partendo dal Porto Antico, dalle memorie di moli, magazzini, facchini e mercanti, vi accompagneremo alla Lanterna, alla sua passeggiata sulle banchine del porto commerciale, all’open air museum nel parco e al suggestivo museo all’interno della antiche fortificazioni, per finire alla terrazza panoramica e ammirare tutta la città dall’alto.

Come partecipare all’iniziativa

Appuntamento ore 14.30 davanti Palazzo San Giorgio, lato mare, Porto Antico. Introduzione e successivo spostamento in Darsena per il trasferimento verso la passeggiata della Lanterna. Segue visita al museo e salita a piedi alla prima terrazza panoramica del faro.

POSTI LIMITATI, SU PRENOTAZIONE al link “biglietti” indicati sull’evento Facebook dedicato https://www.gogenova.com/it/ti-porto-alla-lanterna-classic/

indicando:

– nome e cognome di ogni partecipante

– numero di cellulare

(Non è possibile fare prenotazioni telefoniche: la redazione della lista partecipanti è obbligatoria per le norme vigenti – Per INFORMAZIONI, dalle ore 9 alle 19: 010 8938088 – 335 6063687) La visita si intende confermata solo al ricevimento della e-mail di conferma con le indicazioni per la partecipazione e il pagamento

Quota di partecipazione: € 15 a persona

Il gruppo sarà limitato

Si seguiranno le norme vigenti circa il distanziamento e l’uso della mascherina

Il trasferimento sarà con bus AMT

La visita non è adatta a persone con difficoltà motorie

In caso di maltempo la visita sarà annullata

Evento a cura di Go Genova Tours

TUTTI I DETTAGLI ANCHE SUL SITO

Il Complesso Monumentale della Lanterna è visitabile

da venerdì a domenica e festivi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30)

con il suo Open Air Museum nel parco, il suggestivo Museo nelle antiche fortificazioni e il faro, fino a raggiungere la prima terrazza panoramica con vista a 360° sulla città e il suo porto.

*MODALITÀ DI ACCESSO

Il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova è visitabile tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti. Tra queste, come da indicazioni vigenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19, per accedere al Complesso Monumentale (inclusi gli spazi esterni dell’Open air Museum)

TUTTI I VISITATORI DAI 12 ANNI devono esibire il GREEN PASS RAFFORZATO (www.dgc.gov.it/web)

al personale del ticket office all’inizio della passeggiata

CONSIGLIATA PRENOTAZIONE ONLINE CON BIGLIETTO

Tutte le informazioni utili sul sito: https://www.lanternadigenova.it/informazioni/

CHIUSURA da lunedì a giovedì; 25 dicembre; 1 gennaio.

[NB In caso di maltempo, allerta meteo arancione, rossa e/o temporali le visite al complesso monumentale sono sospese: eventuali indicazioni sono segnalate sul sito www.lanternadigenova.it e sulle pagine social Lanterna di Genova]

www.lanternadigenova.it