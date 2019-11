Pallavolo – Al Laghezza l’oscar degli infortuni (e di iella)

La Spezia – <Arriveremo a capo anche di questo>. Tali parole, affidabilissime in quanto pronunciate da un coach Andrea Cecchi che nella scorsa stagione sportiva fu il regista tecnico del “triplete” biancazzurro Campionato-Coppa Liguria-Coppa delle Alpi, sono la nota confortante nella mesta serata che al Palamariotti ha visto il Volley Laghezza battuto di netto e a domicilio dalla Monini Sir Safety Spoleto.

Se a gara conclusa l’ha detto lui allora si possono anche considerare senza drammi (del resto i “laghezziani” sono tuttora nettamente fuori dalla “zona retrocessione” in classifica) il dito che continua a tenere lontano l’ala Cerquetti, le gambe zoppicanti su cui si sono trascinati fuori subito il centrale Nannini e nel finale il “bomber” Lanzoni, la stessa salute da tempo molto parziale dell’opposto Calosi e di capitan Moscarella al centro. La sfortuna infatti continua a perseguitare il Laghezza Spezia ed è stata puntuale pure stavolta attraverso appunto le uscite di Lanzoni con una caviglia gonfia e di Nannini, distorsione, che si sono aggiunte al mezzo servizio di Moscarella e Calosi e all’assenza di Cerquetti.

Per la cronaca gli spezzini si sono presentati con Martinelli al palleggio e Facchini opposto, Nannini e De Rosa al centro, Lanzoni e Tagliatti di banda con Briata libero.

Presto poi capitan Moscarella ha dovuto dare il cambio a Nannini in mezzo dove s’è visto in battuta pure Lambruschi, entrato più d’una volta anche Ruiu, l’altro palleggiatore Izzo ha dato un po’ il cambio a Tagliatti.

Fra gli ospiti Costanzi palleggiatore e Lucarelli in diagonale, capitan Bucciarelli e Montanaro centrali, alla schiacciata Stamegna e il “top scorer” Segoni; Benedicenti libero: poi s’è visto più di un cambio.

Infine vediamo gli altri risultati in quella che pure nel Girone D della Serie B maschile nazionale di pallavolo era la 6.a giornata…Energiafluida Cesena Fo – Arno Pisa 1-3, Jobitalia Città di Castello Pg – Geetit Bologna 0-3, Krifi Caffè 4 Torri Ferrara – Sama Portomaggiore Fe 0-3, Lupiestintori Pontedera Pi – Zephyr Trading Valdimagra 3-0, Monteluce Promovideo Perugia – Titan Services San Marino 1-3, Querzoli Forlì – Ermgroup S. Giustino Pg 3-2.

Tabellino.

LAGHEZZA SP – SIR SAFETY 1 – 3

VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Martinelli 0, Facchini 11, Calosi 0, Nannini 2, Moscarella 6, Lambruschi 0, De Rosa 7, Lanzoni 20, Ruiu 0, Tagliatti 12, Izzo 0, Briata libero; n.e. Figini e Fregoso. All. Cecchi.

SIR SAFETY MONINI SPOLETO PE: Bucciarelli 12, Lucarelli 13, Montanaro 11, Costanzi 2, Scaffidi 2, La Rosa 0, De Matteis 0, Segoni 23, Menchetti 0, Stamegna 8, Galia 0, Vindice e Benedicenti liberi. All. Tana.

ARBITRI: Pulcini e Angelucci.